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نتنياهو تعليقا على عملية إطلاق النار في معبر اللنبي: هذا يوم صعب (الجزيرة)

Lebanon 24
08-09-2024 | 05:23
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