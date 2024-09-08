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أخبار عاجلة
الرئاسة الفلسطينية: الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس هي بوابة للسلام (العربية)
Lebanon 24
08-09-2024
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09:04
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