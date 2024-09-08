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هآرتس عن مسؤول أميركي: إدارة بايدن انزعجت بشدة من تصريحات نتنياهو بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا (الجزيرة)

Lebanon 24
08-09-2024 | 09:31
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