صحيفة "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يحقق في موضوع تسريب المستندات التي نُسِبت إلى حركة حماس وتتحدث عن استراتيجية السنوار في التأثير على إسرائيل (سكاي نيوز عربية)

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