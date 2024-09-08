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صحيفة "يديعوت أحرونوت": الجيش الإسرائيلي يحقق في موضوع تسريب المستندات التي نُسِبت إلى حركة حماس وتتحدث عن استراتيجية السنوار في التأثير على إسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-09-2024 | 10:51
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