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وزير العدل الإسرائيلي: قرار المحكمة العليا يناقض القانون ويشكل استيلاء على لجنة تعيين القضاة بالقوة من خلال تجريد الوزير من صلاحياته

Lebanon 24
08-09-2024 | 11:59
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