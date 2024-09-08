Advertisement

أخبار عاجلة

حاكم بيلغورود الروسية: الجيش الأوكراني هاجم موقعا لتخزين الوقود بالمنطقة

Lebanon 24
08-09-2024 | 12:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم بيلغورود الروسية يعلن حالة الطوارئ في المدينة جراء الهجمات الأوكرانية
lebanon 24
09/09/2024 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني يقول إنه قصف مستودعا للنفط في منطقة كيروف الروسية
lebanon 24
09/09/2024 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم روستوف الروسية يقول إن الحريق في مستودع النفط إثر المسيرة الأوكرانية لا يزال مستمرا
lebanon 24
09/09/2024 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن حاكم منطقة بريانسك الروسية: قوات حرس الحدود والجيش منعت فريق استطلاع أوكرانيا من دخول المنطقة
lebanon 24
09/09/2024 00:28:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:25 | 2024-09-08
17:21 | 2024-09-08
17:18 | 2024-09-08
17:09 | 2024-09-08
16:47 | 2024-09-08
16:46 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24