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مصادر إسرائيلية: معبر اللنبي الحدودي مع الأردن سيعاد فتحه يوم غد الإثنين بعد إغلاقه عقب عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين

Lebanon 24
08-09-2024 | 13:23
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