المستشار الإعلاميّ لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميّل: لتوجيه التحية للجنوب الصامد بعدما يتعرض له من تجدد للاعتداء الاسرائيلي وهذا الموضوع سيكون الموضوع الابرز غدا في السراي الحكومي (NBN)

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