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فارس الجميّل: هناك حلول موقتة سيتم اعتمادها الا ان الضغط المالي في البلد والتضخم يأكل كل الزيادات وسيتم معالجة هذا الموضوع للوصول الى النتائج المرجوة

Lebanon 24
08-09-2024 | 13:48
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