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الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ وسقوط ثان قبالة سواحل عسقلان أطلِقا من شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
08-09-2024 | 14:32
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