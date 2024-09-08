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أبو عبيدة: مسدس البطل الأردني في نصرة أقصانا وشعبنا كان أكثر فاعلية من جيوش جرارة وترسانة عسكرية مكدسة

Lebanon 24
08-09-2024 | 14:38
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