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وزير الدفاع الإسرائيلي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية الوضع العملياتي في المنطقة ونعمل بشكل وثيق لردع التهديدات الإيرانية

Lebanon 24
08-09-2024 | 16:22
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