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مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: لن يكون هناك أي تغيير في الوضع القائم بالمسجد الأقصى

Lebanon 24
08-09-2024 | 16:32
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