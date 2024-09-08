Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام سورية: نحو 15 غارة إسرائيلية حتى اللحظة على المنطقة الوسطى وتعتبر هذه الضربات الأعنف والأوسع منذ سنوات

Lebanon 24
08-09-2024 | 17:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: الهجوم في الخليل وقع بعد نصف ساعة على فتح الجيش للحواجز في المنطقة
lebanon 24
09/09/2024 03:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية عن رئيس بلدية "سديروت": من المثير للجنون رؤية المطلة تتلقى الضربات والقرى اللبنانية مقابلها خضراء وجميلة
lebanon 24
09/09/2024 03:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوّي في الجليل الغربي تزامناً مع أنباء عن قصف إسرائيلي على دمشق ومحيطها
lebanon 24
09/09/2024 03:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: الدفاعات الجوية تتصدّى لأهداف مُعادية في سماء دمشق
lebanon 24
09/09/2024 03:48:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-09-08
18:49 | 2024-09-08
18:42 | 2024-09-08
18:39 | 2024-09-08
18:20 | 2024-09-08
18:11 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24