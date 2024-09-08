Advertisement

أخبار عاجلة

مدير صحة حماة: 5 جرحى جرّاء القصف الإسرائيلي على مصياف

Lebanon 24
08-09-2024 | 17:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شهيدان وجرحى جرّاء الرصاص الإسرائيلي في جنين
lebanon 24
09/09/2024 03:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في الخيام ومناطق جنوبية أخرى.. شهيد وجرحى إثر القصف الإسرائيليّ
lebanon 24
09/09/2024 03:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
جرحى في الجنوب... القصف الإسرائيليّ طال عدّة بلدات
lebanon 24
09/09/2024 03:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة الجهاد الإسلامي: ندين القصف الإسرائيلي على الشعب اليمني مستهدفاً منشآت مدنية ومخلّفاً عدداً من القتلى والجرحى
lebanon 24
09/09/2024 03:48:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:06 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:14 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:46 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-09-08
18:49 | 2024-09-08
18:42 | 2024-09-08
18:39 | 2024-09-08
18:20 | 2024-09-08
18:11 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24