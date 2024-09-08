المرصد السوري: حجم الخسائر البشرية جراء الاستهداف الإسرائيلي لمركز البحوث العلمية في مصياف غير معلوم لكن بعض صواريخ الدفاع الجوي وحطامها سقطت على بعض المنازل وأسفرت عن إصابات

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