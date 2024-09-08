Advertisement

أخبار عاجلة

الإليزيه: فرنسا ستواصل الوقوف إلى جانب الجزائر في إطار الصداقة والاحترام المتبادل

Lebanon 24
08-09-2024 | 18:20
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصري: نقدر الجهود التي تبذلها فرنسا في إطار خفض التصعيد والتوتر في المنطقة
lebanon 24
09/09/2024 03:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسية خلال إجتماعه مع الرئيس ميقاتي: نؤكّد دعم فرنسا للبنان ووقوفها الى جانبه وثقتها به ونتمنى استمرار عدم التصعيد من الجانب اللبناني ونُقدّر ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة
lebanon 24
09/09/2024 03:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي المنى: نقدّر الوقوف الدائم لدولة الكويت الى جانب وطننا
lebanon 24
09/09/2024 03:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موقفها من الصحراء الغربية.. الجزائر تتوعد فرنسا بإجراءات إضافية
lebanon 24
09/09/2024 03:49:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:49 | 2024-09-08
18:49 | 2024-09-08
18:42 | 2024-09-08
18:39 | 2024-09-08
18:11 | 2024-09-08
18:10 | 2024-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24