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الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن حتى إشعار آخر
Lebanon 24
09-09-2024
|
01:05
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