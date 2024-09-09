Advertisement

أخبار عاجلة

وقفة أمام قصر عدل بيروت تزامناً مع جلسة إستجواب سلامة وسط إجراءات أمنية مشدّدة

Lebanon 24
09-09-2024 | 02:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجديد: وصول أحد وكلاء الدفاع عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الى قصر عدل بيروت وسط تدابير أمنية إستثنائية في محيط قصر العدل بالتزامن مع موعد مثوله أمام قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي
lebanon 24
09/09/2024 11:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بـ"سيارة أمنية".. رياض سلامة يدخل قصر العدل وجلسة التحقيق معه بدأت
lebanon 24
09/09/2024 11:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى قصر عدل بيروت للمثول أمام التحقيق
lebanon 24
09/09/2024 11:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب لبنان أمام الجلسة الطارئة لمجلس الأمن: الهجوم الإسرائيلي على ضاحية بيروت يشكل تصعيدا خطيرا وقد استهدف منطقة سكنية
lebanon 24
09/09/2024 11:59:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2024-09-09
04:49 | 2024-09-09
04:45 | 2024-09-09
04:44 | 2024-09-09
04:41 | 2024-09-09
04:21 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24