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سكاي نيوز: القمة ستخصص لبحث الوضع الفلسطيني ووقف الحرب في غزة والتضامن مع الموقف المصري والتأكيد على حل الدولتين

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:15
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