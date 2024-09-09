Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخارجية الإيرانية: لا نؤكد ما يتم تداوله بشأن استهداف مركز مرتبط بإيران في سوريا

Lebanon 24
09-09-2024 | 03:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية ترفض ما وصفته بـ"الادعاءات" الأميركية المتكررة والمتحيزة بشأن تدخلها للتأثير في نتائج الانتخابات
lebanon 24
09/09/2024 12:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية التركية: أنقرة ترحب بجهود روسيا لإقامة علاقات تعاون بين تركيا وسوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
09/09/2024 12:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تعليق على هجوم حزب الله: إسرائيل فقدت قدرتها على الردع (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
09/09/2024 12:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: نؤكد على حقنا في الرد على الاعتداء على سيادتنا وسنفعل ذلك في الوقت المناسب
lebanon 24
09/09/2024 12:00:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:52 | 2024-09-09
04:49 | 2024-09-09
04:45 | 2024-09-09
04:44 | 2024-09-09
04:41 | 2024-09-09
04:21 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24