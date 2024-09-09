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الخارجية السورية: نؤكد على حقنا الراسخ في الدفاع عن سيادة أراضينا وتحرير المحتلة منها بكافة الوسائل المشروعة التي يضمنها القانون الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
09-09-2024 | 05:11
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