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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يقول إن المواجهة بين حزب الله وإسرائيل وصلت إلى مستوى خطير (الحدث)
Lebanon 24
09-09-2024
|
05:41
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