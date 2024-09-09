القناة 13 الإسرائيلية عن الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 13 مشتبها بهم وإحالتهم للتحقيق على خلفية الاشتباه في تنفيذ عملية على الطريق السريع رقم 6 (الجزيرة)

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