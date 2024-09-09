Advertisement

أخبار عاجلة

"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: العجز في الموازنة الإسرائيلية وصل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي في اب

Lebanon 24
09-09-2024 | 06:50
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام "إسـرائيلية": عدد كبير من القوات العسكرية "الإسرائيلية" تدخل إلى منطقة نابلس
lebanon 24
09/09/2024 19:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن قائد منطقة إيالون في الشرطة الإسرائيلية: الشرطة متأكدة بنسبة 99% من أن الانفجار الذي أودى بحياة رجل في تل أبيب الليلة الماضية كان "محاولة لهجوم إرهابي"
lebanon 24
09/09/2024 19:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله وسع مدى القصف هذا الأسبوع في الجليل الغربي حتى نهاريا وفي الجليل الشرقي حتى "حتسور هجليليت"
lebanon 24
09/09/2024 19:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام إسرائيلية: الوفد الإسرائيلي لن يستأنف المفاوضات إلا بعد مناقشة بايدن ونتنياهو إطار الصفقة مع حماس
lebanon 24
09/09/2024 19:31:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:17 | 2024-09-09
12:14 | 2024-09-09
12:03 | 2024-09-09
11:45 | 2024-09-09
11:33 | 2024-09-09
11:31 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24