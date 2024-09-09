رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال اجتماعٍ مع عدد من السفراء: نحتاجُ إلى أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات أكثر فاعلية وحسماً في معالجة الانتهاكات والهجمات الاسرائيلية على المدنيين اللبنانيين

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