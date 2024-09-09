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ميقاتي: يجب أن تكون استجابة مجلس الأمن سريعة وقوية وتهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وعناصر الدفاع المدني الذين يبذلون قصارى جهدهم لتخفيف آلام المدنيين
Lebanon 24
09-09-2024
|
06:55
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