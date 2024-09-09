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رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل بقوة على الساحة الشمالية ولدينا خطط عملياتية جاهزة (الحدث)
Lebanon 24
09-09-2024
|
10:34
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