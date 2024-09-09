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الرئاسة المصرية: السيسي أكد خلال لقائه وزير خارجية الدنمارك على الضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة بالمنطقة

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:21
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