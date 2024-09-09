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الرئاسة المصرية: السيسي شدد على ضرورة أن يتزامن وقف إطلاق النار في غزة مع مسار جاد وحاسم لتنفيذ حل الدولتين

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:23
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