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الخارجية الأوكرانية: قمنا باستدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني وحذرناه من عواقب تسليم الصواريخ إلى روسيا

Lebanon 24
09-09-2024 | 11:26
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