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"أكسيوس": بايدن يطلب لقاء مع فريقه للأمن القومي لمناقشة الطريق المسدود الذي وصلت إليه مفاوضات التهدئة في غزة

Lebanon 24
09-09-2024 | 12:17
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