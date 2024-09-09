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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عددا من المباني العسكرية ومواقع الاستطلاع التي كان يستخدمها "حزب الله" في كفركلا

Lebanon 24
09-09-2024 | 13:10
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