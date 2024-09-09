باسيل: إذا كان لأحد مشكلة في نظام "التيار" يمكنه العمل على تغييره ولا يمكن أن نقفِل فرصة الترشح على أحد وهناك ناس لم يترشحوا وأعطوا صورة جميلة عن "التيار"

Lebanon 24