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البيت الأبيض: تقرير الجمهوريين بمجلس النواب بشأن الانسحاب من أفغانستان لم يقدم أي جديد (العربية)

Lebanon 24
09-09-2024 | 14:11
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