هيئة البث الإسرائيلية: قوات إسرائيلية أوقفت مركبة ضمن قافلة إغاثية للأمم المتحدة بمحور نتساريم للاشتباه في اثنين وسيتم التحقيق معهما (الجزيرة)

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