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بيان للشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة: اعتقلنا خلية من بلدة بني نعيم شرق الخليل كانت تخطط لتنفيذ عملية (الجزيرة)
Lebanon 24
09-09-2024
|
14:49
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