Advertisement

أخبار عاجلة

المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
09-09-2024 | 17:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة: أكرر دعوة الأمين العام لإطلاق سراح فوري وغير مشروط للرهائن في قطاع غزة
lebanon 24
10/09/2024 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مطلع لـmtv: جلسة مجلس الأمن تخللها عرض لتبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أجراه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط
lebanon 24
10/09/2024 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المقترح الأميركي يشمل قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة إسرائيلي
lebanon 24
10/09/2024 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا مكان آمنا في غزة ويجب وقف القتال فورا وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
10/09/2024 03:12:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2024-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:10 | 2024-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:44 | 2024-09-09
18:41 | 2024-09-09
18:39 | 2024-09-09
18:37 | 2024-09-09
18:30 | 2024-09-09
18:26 | 2024-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24