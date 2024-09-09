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المفوض العام للأونروا: لا يمكن تأكيد ما إذا كانت حملة شلل الأطفال ستتم غدا في مناطق شمالي قطاع غزة

Lebanon 24
09-09-2024 | 17:44
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