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طائرات الاحتلال تشن حزاماً نارياً في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي خان يونس

Lebanon 24
09-09-2024 | 17:54
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