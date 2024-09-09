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القصف الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي غزة دمّر أكثر من 20 خيمة للنازحين

Lebanon 24
09-09-2024 | 18:30
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