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الجيش الإسرائيلي: قبل الهجوم على خان يونس تم اتخاذ خطوات لتقليل احتمالية إلحاق الأذى بالمدنيين بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة

Lebanon 24
09-09-2024 | 18:44
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