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ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 26.2% في آب من 25.7% في تموز على أساس سنوي (الشرق)

Lebanon 24
10-09-2024 | 01:09
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