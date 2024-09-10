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سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية: إعادة فتح معبر اللنبي أمام المسافرين واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية (الجزيرة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 01:31
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