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هيومن رايتس ووتش: استخدام إسرائيل تقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي في الهجمات بغزة قد يلحق ضررا بالمدنيين (الجزيرة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:00
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