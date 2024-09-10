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الرئيس الإسرائيلي: أي صفقة لإعادة المختطفين سيكون لها ثمن باهظ لكن عدم إعادتهم سيكون ثمنه أكثر إيلاما (الجزيرة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:13
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