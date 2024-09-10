30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الإسرائيلي: أي صفقة لإعادة المختطفين سيكون لها ثمن باهظ لكن عدم إعادتهم سيكون ثمنه أكثر إيلاما (الجزيرة)
Lebanon 24
10-09-2024
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: علينا إبرام صفقة لإعادة المختطفين من غزة وإنهاء الحرب وإصلاح البلاد
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: علينا إبرام صفقة لإعادة المختطفين من غزة وإنهاء الحرب وإصلاح البلاد
10/09/2024 11:30:33
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس السابق للشاباك: أرواح المختطفين أهم من أي شيء ويجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة
Lebanon 24
الرئيس السابق للشاباك: أرواح المختطفين أهم من أي شيء ويجب إعادتهم رغم الثمن المؤلم الذي سندفعه في الصفقة
10/09/2024 11:30:33
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: غزة ستكون جنوب لبنان الجديد وجنوب لبنان سيكون غزة جديدة ولا رؤية لدى الحكومة لكيفية عودتنا للحياة (الجزيرة)
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: غزة ستكون جنوب لبنان الجديد وجنوب لبنان سيكون غزة جديدة ولا رؤية لدى الحكومة لكيفية عودتنا للحياة (الجزيرة)
10/09/2024 11:30:33
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: بلينكن يقول ربما هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة وهذا نداء لنتنياهو بعدم تفويتها لإعادة المختطفين
Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد: بلينكن يقول ربما هذه هي الفرصة الأخيرة للتوصل إلى صفقة وهذا نداء لنتنياهو بعدم تفويتها لإعادة المختطفين
10/09/2024 11:30:33
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
Lebanon 24
هذا ما فعله سلامة خلال التحقيق معه
07:11 | 2024-09-09
09/09/2024 07:11:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
Lebanon 24
بعدما فاجأت الجميع بقرارها.. كيف علّق هشام حداد على انسحاب أمل طالب من "كتير هلقد"؟
06:10 | 2024-09-09
09/09/2024 06:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
Lebanon 24
كانت في السيارة إلى جانب خطيبها.. الشابة ريتا خسرت حياتها في حادث سير مروّع
09:49 | 2024-09-09
09/09/2024 09:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
Lebanon 24
"كبسة زر" خطيرة في لبنان.. دولاراتٌ سُرقت والمعلومات مثيرة!
13:00 | 2024-09-09
09/09/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
Lebanon 24
عينٌ إسرائيليّة على قوّة حركة "أمل" العسكرية.. ماذا كُشف عنها؟
14:00 | 2024-09-09
09/09/2024 02:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:27 | 2024-09-10
حماس: اتهام إدارة بايدن للحركة بأنها غيّرت بعض شروطها بشأن وقف إطلاق النار لا أساس له من الصحة (الشرق)
04:25 | 2024-09-10
الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا
04:16 | 2024-09-10
وزارة الصحة بغزة: المستشفى الإندونيسي سيوقف خدماته بعد 24 ساعة إذا لم لم يزود بالوقود
04:05 | 2024-09-10
القناة 14 الإسرائيلية: بموافقة إسرائيل سيتم نشر 500 من عناصر الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في شمال الضفة الغربية (الجزيرة)
03:58 | 2024-09-10
الجيش الإسرائيلي: ضرباتنا في خان يونس استهدفت قادة في حماس ضالعين بشكل مباشر في هجوم 7 تشرين الأول (الشرق)
03:43 | 2024-09-10
بوريل: التدهور المستمر في الشرق الأوسط يؤدي لمزيد من المآسي الإنسانية
فيديو
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
بحلول عام 2025.. إطلاق هاتف بلا أزرار هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2024-08-31
10/09/2024 11:30:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24