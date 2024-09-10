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مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فارس الجميل عبر الجديد: تعطيل جلسة مجلس الوزراء سيؤدي الى تأجيل المطالب التي يطالبون بها

Lebanon 24
10-09-2024 | 03:31
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء: مسؤوليتنا الوطنية استدعت عقد اجتماع استثنائي للحكومة للتصدي للعدوان الإسرائيلي وادانة الاغتيال وقتل الأطفال ومواكبة التطورات الامنية التي حصلت مساء أمس
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10/09/2024 14:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/09/2024 14:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/09/2024 14:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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10/09/2024 14:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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