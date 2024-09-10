Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الروسي يعلن السيطرة على مدينة وثلاث بلدات في شرق أوكرانيا

Lebanon 24
10-09-2024 | 04:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في الشرق الأوكراني.. الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 قرى جديدة
lebanon 24
10/09/2024 14:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الإدارة العسكرية بخاركيف: الجيش الروسي استهدف بالصواريخ مدينة خاركيف وتشوغويف شمال شرقي أوكرانيا
lebanon 24
10/09/2024 14:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن السيطرة الكاملة على مدينة سودجا في كورسك الروسية (العربية)
lebanon 24
10/09/2024 14:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": الجيش البولندي يعلن تفعيل الدفاعات الجوية للمرة الثالثة خلال 8 أيام إثر هجمات روسية على أوكرانيا
lebanon 24
10/09/2024 14:07:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:54 | 2024-09-10
06:54 | 2024-09-10
06:53 | 2024-09-10
06:53 | 2024-09-10
06:51 | 2024-09-10
06:50 | 2024-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24