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حماس: العالم يعرف أن نتنياهو هو من أضاف شروطا ومطالب جديدة وليس حماس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
10-09-2024 | 04:44
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