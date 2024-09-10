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شهيد في إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-09-2024 | 05:00
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